Літак-морозильник: в аеропорту Красноярська люди дві години мерзли у літаку через Путіна

Літак дві години стояв з відкритими виходами при -16° на вулиці.

В аеропорту Красноярська рейс №418 до Москви затримали на дві години через приліт в місто президента Володимира Путіна. І все б нічого, але через підвищеи заходів безпеки на перон не пускали навіть працівників аеропорту. Через це нікому було прибрати трап від літака на Москву і він більше двох годин чекав вильоту з відкритими виходами при -16° на вулиці.

Про холодильник, на який на дві години перетворився "Боїнг", написав у Фейсбуці пасажир рейсу №418 Григорій Скарченко, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, перед приземленням Путіна в салон "Боїнга" зайшов чоловік і закрив всі шторки ілюмінаторів з тієї сторони, звідки можна було побачити президентський Іл-96 і путінський кортеж.

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"Все було як звичайно: пройшли реєстрацію, почали посадку на рейс. Нас завантажили в автобус, довезли до літака, посадили в літак. Буквально через кілька хвилин командир оголосив, що у зв'язку з прибуттям офіційних осіб (хоча перший раз, здається, він навіть Путіна назвав конкретно, потім говорив тільки "офіційні особи") аеропорт закритий, причому закритий навіть для працівників аеропорту, яких не пускають на перон. Тому, сказав він, ми не можемо закрити двері в літак, тому що нікому прибрати трапи. Це були звичайні трапи, літак обладнаний двома виходами, обидва вони залишилися відкритими, був протяг. На вулиці було -16, не так вже й холодно, нам пощастило. Особливо холодно було людям, які сиділи біля дверей, там було дуже холодно. Екіпаж навіть попросив всіх, хто там сидить, пересісти в центр", - розповів виданню очедивидец.

І навіть після того, як "офіційні особи" приземлилися і покинули перон, рейс до Москви вилетіти не міг, оскільки аеропорт спочатку повинен був прийняти літаки, які не змогли здійснити посадку через приїзд високопоставлених осіб.

Як повідомляв УНІАН, за місяць до виборів президент Росії Володимир Путін подав декларацію про свої доходи в Центральну виборчу комісію країни. Російський президент задекларував всього 680 тисяч доларів. Насправді ж, за підрахунками західних аналітиків, статки Путіна можуть досягати 200 мільярдів доларів.