Чекали сім років: у Росії урочисто відкрили паркан з пиломатеріалів (фото)

10:17, 15 лютого 2018
Русский міръ
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Паркан, встановлений навколо школи-інтернату / фото t.me/breakingmash

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, у 2011 році суд постановив встановити паркан навколо місцевої школи-інтернату, але весь цей час на нього не могли виділити фінансування.

«Нещодавно місцеві підприємці виділили інтернату обапіл і паркан нарешті зробили», – йдеться в повідомленні.

При цьому канал не уточнює, в якому саме населеному пункті відбувся «урочистий» захід.

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Теги: #курйози#новини росії