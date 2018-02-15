Чекали сім років: у Росії урочисто відкрили паркан з пиломатеріалів (фото)
10:17, 15 лютого 2018Русский міръ
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Нещодавно місцеві підприємці виділили інтернату обапіл і паркан зробили після семи років очікування.
Паркан встановили навколо школи-інтернату / фото t.me/breakingmash
Під російським Псковом урочисто відкрили паркан з обапола, який мали збудувати ще 7 років тому.
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Як повідомляє Telegram-канал Mash, у 2011 році суд постановив встановити паркан навколо місцевої школи-інтернату, але весь цей час на нього не могли виділити фінансування.
«Нещодавно місцеві підприємці виділили інтернату обапіл і паркан нарешті зробили», – йдеться в повідомленні.
При цьому канал не уточнює, в якому саме населеному пункті відбувся «урочистий» захід.
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