Вона близько півгодини стежила за "небезпечним" об'єктом.

Мешканка Москви заявила в поліцію про безпілотник в небі над російською столицею - з'ясувалося, що вона дивилася на зірку.

Як пише російський Telegram-канал Baza, в ніч на 2 червня 40-річна мешканка заходу Москви подзвонила в поліцію і повідомила, що дивилася в бінокль на небо і помітила там мерехтливий безпілотний літальний апарат. Жінка спостерігала за ним близько 30 хвилин.

"За її словами, він близько півгодини мерехтів то зеленим, то червоним кольором, після чого став стрімко рухатися в бік центру. Прибулі на місце поліцейські ніяких дронів в небі не виявили. Озброївшись біноклем жінки, вони встановили, що та прийняла за безпілотник зірку", - йдеться в повідомленні.

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Проте, відділ Міністерства внутрішніх справ Росії "про всяк випадок" почав перевірку.

Дрони в Москві - останні новини

Нагадаємо, що 3 травня в Москві заявили про атаку безпілотників на Кремль. У Путіна назвали це "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента".

Росія звинуватила в цьому спочатку Київ, а потім і Сполучені Штати Америки. Після атаки повідомлялося, що в столиці омонівцям видали біноклі для відстеження дронів.

Вже 30 травня у Москві знову заявили про атаку БПЛА. Повідомлялося про збиття дронів в Підмосков'ї і біля селища Рубльово. Російське Міноборони заявило про збиття восьми дронів, водночас Telegram-канали писали, що їх було набагато більше.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що країна не має прямого відношення до цієї атаки.

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