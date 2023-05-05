Тієї ночі вони нікого не попередили про наближення БПЛА.

У Москві співробітникам ОМОНу видають біноклі для відстеження безпілотників.

Як пише російський Telegram-канал Baza, після атаки невідомих безпілотних літальних апаратів на Кремль старшого зміни загону ОМОН, що знаходився на Василівському узвозі в ніч на 3 травня, повезли "на розмову" на Луб'янку.

Чоловіка відчитали за те, що БПЛА пролетів прямо над силовиками, а вони не тільки не зреагували, а й не попередили нікого про нього. Співробітники ОМОН заявили, що пізно помітили дрон.

Відео дня

Тепер силовикам, які чергують в Центральному адміністративному окрузі Москви, видають біноклі для відстеження БПЛА. Зазначається, що офіцери і раніше їх отримували, проте зазвичай залишали в автомобілях.

Атака на Кремль: що відомо

3 травня в мережі з'явилися відео, на яких невідомі безпілотники атакують Кремль. У Путіна назвали це "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента", звинувативши в цьому Київ. Потім заявили, що до неї нібито причетні США.

Коментуючи звинувачення, український президент Володимир Зеленський сказав, що Україна воює за свої землі, а не нападає на чужі. У його Офісі зазначили, що атаку дронів могли провести місцеві сили опору.

У Міноборони Великобританії вважають, що Росія інсценувала атаку на Кремль, пишуть ЗМІ.

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