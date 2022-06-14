Немає переконливих доказів того, що Путін серйозно хворий, зазначив аналітик.

У повідомленнях про погіршення здоров'я російського президента Володимира Путіна мало правди.

Це в ефірі Sky News заявив британський професор, аналітик Майкл Кларк.

Кларк вважає, що глава Кремля "всього лише іпохондрик".

Він нагадав, що Путін, якому в жовтні виповниться 70 років, "досить сильно вдарився в ботокс", і його лікарі "завжди поруч".

Професор Кларк каже, що "немає переконливих доказів" того, що він серйозно хворий, додавши, що в пропагандистських роликах він має "нормальний вигляд".

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Вас також можуть зацікавити новини: