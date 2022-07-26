Окупант з посмішкою розповів, що отримав багато поранень та залишився без стопи.

Поранений в Україні бурят повернувся з війни без ноги, але оптимізму не втратив. Він вважає, що "це нормально".

Фрагмент спілкування з окупантом з'явився у мережі.

На відео окупант розповідає, що його забрали з поля бою з багаточисельними пораненнями. У шпиталі загарбнику ампутували стопу.

"Мене винесли з поля бою з багаточисельними пораненнями, ампутували стопу. Ну, це нормально", - заявив бурят з посмішкою.

Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня військових, які воювали в Україні, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів. Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

29 червня 2022 року дружини бурятів зажадали повернути їхніх чоловіків з України.

12 липня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не доїхати на війну.

Український військовий розповів, що російські військові з Бурятії, які воювали на території України, відрізняються найбільшою жорстокістю.

"Вони не знають ні жалю - нічого. Якщо ті, європеоїдної раси, як то кажуть, - ще більш-менш, то що стосується бурят, - вони не знають жалості, вони жорсткіші, ніж інші", - розповів боєць.

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