Поранений в Україні бурят повернувся з війни без ноги, але оптимізму не втратив. Він вважає, що "це нормально".
Фрагмент спілкування з окупантом з'явився у мережі.
На відео окупант розповідає, що його забрали з поля бою з багаточисельними пораненнями. У шпиталі загарбнику ампутували стопу.
"Мене винесли з поля бою з багаточисельними пораненнями, ампутували стопу. Ну, це нормально", - заявив бурят з посмішкою.
Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня військових, які воювали в Україні, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів. Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.
29 червня 2022 року дружини бурятів зажадали повернути їхніх чоловіків з України.
12 липня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не доїхати на війну.
Український військовий розповів, що російські військові з Бурятії, які воювали на території України, відрізняються найбільшою жорстокістю.
"Вони не знають ні жалю - нічого. Якщо ті, європеоїдної раси, як то кажуть, - ще більш-менш, то що стосується бурят, - вони не знають жалості, вони жорсткіші, ніж інші", - розповів боєць.