У Курську під час фестивалю знищили опудало COVID-19.

У російському місті Курськ в неділю, 28 листопада, під час гротеск-фестивалю під назвою "Супутник Короля Артура" спалили опудало коронавірусу COVID-19.

Захід пройшов у пікнік-парку Нова Боївка, його організувала Курська регіональної молодіжна громадська організація, пише kursk-izvestia.ru.

За даними видання, спалення опудала COVID-19 було найбільш видовищним моментом фестивалю.

"Інквізиція виявила головного єретика, який підірвав життєвий уклад, вселяє недовіру, сіє хаос і відчай", – зазначили організатори заходу.

Під час фестивалю в Курську також проводили низку майстер-класів, зокрема, людей вчили битися на мечах та стріляти з лука.

Нагадаємо, в березні минулого року почалася пандемія коронавірусу.

На початку листопада 2021 року стало відомо, що в Росії вирішили стимулювати людей вакцинуватися від COVID-19 можливістю виграти дивні призи – це стрижка, профгігієна порожнини рота та три тонни вугілля.

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Автор: Екатерина Присяжнюк