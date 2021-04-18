У храмі Миколаївського Малицького монастиря під Твер'ю в Росії намалювали фрески із зображенням "технічно просунутих" чортів.
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На червоно-чорному розпису чорти показані в руках зі смартфонами, а також з ноутбуком, на якому розташований логотип Apple. Пекельні створіння мучать закутих ланцюгами людей у вогні, а супроводжується фреска написом "інтернетзалежні".
Одна з парафіянок повідомила "КП.Тверь", що ці фрески кілька років тому написав румунський іконописець Руслан Гебя.
При цьому самі працівники храму користуються інтернетом, але, як стверджують, по роботі. У монастиря навіть є своя активна сторінка в соціальній мережі, що має понад 3,3 тис. підписників.
"Ця традиція, зображати бісів зі смартфонами, з Греції прийшла, там, мабуть, це ще раніше почалося, ніж у нас. Треба розуміти, що це на західній стіні храму, де зазвичай зображується Страшний суд. І там символічні зображення гріхів, за які грішники страждають. Серед іншого й це. Це не означає, що інтернет поганий. Погано, якщо людина впадає в залежність. Як писав сповідник: немає речей поганих за своєю природою, є речі погані за своїм вживанням", - сказав журналістам настоятель монастиря, ігумен Борис (Тулупов).
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