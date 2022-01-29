Співробітники кладовища розповіли, що незадовго до приїзду Путіна спеціальні люди продезінфікували навіть сніг.

Перед приїздом президента РФ Володимира Путіна у день зняття блокади Ленінграда 27 січня на Піскаревське кладовище там дезінфікували навіть сніг.

Про це розповіла співробітниця меморіалу екскурсовод Маргарита Ніколаєва, повідомляє Бі-бі-сі.

У цей день петербуржці - в тому числі блокадники і ті, у кого в блокаду загинули родичі, приходять на Піскаревское меморіальне кладовище. Проте цього року через пандемію коронавірусу обмеження, пов'язані з візитом президента, виявилися незвичайними. Зокрема, людей на кладовище не пускали з ранку до від'їзду президента, і їм довелося чекати за огорожею, незважаючи на снігопад і мороз.

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Екскурсовод Ніколаєва зазначила, що була і присутність снайперів на даху вхідного павільйону. Фотографія в ЗМІ, на якій видно снайперів, не була фейком, підтвердила вона. Однак силовики, згідно з її спостереженнями, цього разу звернули увагу і на те, наскільки безпечний сніг на кладовищі.

"Приблизно за півгодини [до візиту Путіна] приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось замети і поїхали", - розповіла вона "Новой газете". "Сніг раніше ніколи не обробляли", - зазначила співробітниця меморіалу.

Ніколаєва уточнила, що сама не бачила, як дезінфікували сніг, але при цьому були присутні кілька її колег: "вони розповіли, що приїхали фахівці і обробили сніг".

Путін поклав вінок до монумента "Матері-Батьківщини" і букет до братської могили, де, за словами співрозмовниці Бі-бі-сі, похований його брат (і де вже лежав вінок). Тих, хто несли вінок, "привезли на окремій машині, і ніхто до них не підходив взагалі, крім президента безпосередньо на покладанні", стверджує вона.

Працівники меморіалу обговорювали між собою, що вінконосці до заходу перебували на карантині.

Незвичайними були, за словами Ніколаєвої, металошукачі біля входу на кладовище, а також заклеєні малярською стрічкою камери біля монумента.

"Вони транслюють зображення в кабінет звукорежисера, який за ними орієнтується, коли вмикати той чи інший звук. Але заклеїли тільки частину камер - можливо, щоб не було видно співробітників охорони поруч з Путіним, а звукорежисер бачив би тільки президента, коли це необхідно", - припустила Ніколаєва.

Співробітники меморіалу перебували під час візиту Путіна на відстані декількох сотень метрів від нього, але роботу не переривали. Павільйон, на даху якого чергували снайпери, теж не закривали. Закритий був тільки музей на першому поверсі і вхід на кладовище. При цьому співробітники напередодні візиту президента Росії проводили репетиції.

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