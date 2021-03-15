У дівчини знайшли два згортки з порошком – в шапці та в бюстгальтері.

У Москві затримали учасницю реаліті-шоу «Пацанки» 26-річну Діану Субботіну з наркотиками.

Читайте такожУ Росії закладник проковтнув наркотики, побачивши поліцейських, та померПро це пише Telegram-канал LifeShot.

Зазначається, що у дівчини знайшли згорток з порошком у шапці: «Вона заявила, що це близько грама мефедрона».

Трохи пізніше стало відомо, що «вона спалилася максимально безглуздо – через білий ніс».

«Коли інспектори зупинили таксі для перевірки документів, вони побачили, що в однієї з пасажирок (якраз у Субботіної) носик був «припудрений» чимось білим. Заперечувати наявність наркотиків «пацанка«» не стала, а у відділі добровільно дістала їх з шапки та віддала», - йдеться в повідомленні

За інформацією агентства «Москва«», ще один пакет з порошком співробітники поліції дістали з бюстгальтера дівчини.

На цей час учасниця шоу знаходиться під підпискою про невиїзд, проти неї порушили кримінальну справу про незаконне зберігання наркотиків.

Шоу «Пацанки»: що відомо

Це реаліті-шоу, що виходить на каналі «П'ятниця!» з 2016 року.

У 2020-му транслювався п'ятий сезон передачі.

Героїнями проекту стають дівчата, які ведуть асоціальний спосіб життя, але хочуть змінитися.

Аналогічні шоу виходили на британському (From Ladette to Lady) і українському («Від пацанки до панянки») телебаченні.

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Автор: Катерина Шварц