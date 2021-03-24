Дитина жила в захаращеній сміттям квартирі з 19 кішками.

У Росії в підмосковному місті Талдом у виснаженому стані знайшли дівчинку 3-4 років, яка відгукується на «киць-киць».

Читайте такожУ Росії поліцейські забрали у сатаністів двох дівчаток-маугліЯк повідомляє управління МВС Росії, дівчинку виявили поліцейські, які погналися за підозрілим чоловіком та проникли до його будинку.

«У будинку були відсутні засоби гігієни, а також була антисанітарна обстановка, що загрожує життю та здоров'ю малолітньої. Дівчинка доставлена в медичний заклад», – заявила начальник прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяна Петрова.

З дитиною в будинку перебував 65-річний чоловік.

У Росії виявили дівчинку-мауглі: інші подробиці

Telegram-канал «МК термінові новини» повідомляє, що дівчинці шість років, і їх вона провела у «сміттєвому пеклі»: «Дівчинка не вміє ходити, тільки повзає, і відгукується виключно на «киць-киць». Це не дивно: в будинку жили 19 кішок, та тільки від них малятко перейняло щось хороше».

За інформацією Telegram-каналу Mash, в таких умовах жили дві дівчинки-мауглі.

«За словами матері, молодша донька залишалася на п'ять днів під наглядом її знайомого. Іноді вона заглядала перевірити дитину, але так, чисто з томління материнського серця. Освіти у жінки немає навіть шкільного, зате є зіги, любов до нациків, прописка в Новій Москві та порушена кримінальна справа за невиконання обов'язків з виховання», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц