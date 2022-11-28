Подарунки родичкам військових видали напередодні святкування Дня матері.

Влада Курської області Російської Федерація подарувала матерям загиблих на війні в Україні окупантів рушники й торт.

Подарунки родичкам військових видали напередодні святкування Дня матері, пишуть росЗМІ.

"Напередодні святкування Дня матері глава Льгівського району Сергій Коростелев зустрівся з матерями загиблих військовослужбовців, які брали участь у спеціальній військовій операції", - заявили в адміністрації району.

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Саме цей чиновник подарував жінкам набори рушників і торт.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, мобілізовані росіяни живуть у жахливих умовах - пічок немає, ліжка зламані і смердить сечею.

У листопаді повідомлялося, що у Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

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