На полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

У Москві продовжується "часткова мобілізація", проте місцевим засобам масової інформації заборонили висвітлювати цю тему.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони Українив.

"Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов'язаним за місцем проживання та роботи", - зазначили у розвідці.

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Повідомляється, що зараз влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов'язаних у громадських місцях.

"У спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також зауважили, що на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

"Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України", - розповіли у ГУР.

Крім того, підтверджується кількість мобілізованих до лав збройних сил Росії "першої хвилі" - щонайменше 200 тис. осіб.

"Подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї), призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу", - розповіли у розвідці і додали, що за аналогічним принципом до ведення бойових дій проти Збройних сил України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

Мобілізація у РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців. Кривавий диктатор казав, що мобілізують нібито тільки тих, хто перебуває у запасі.

Проте згодом стало відомо, що повістки у РФ видають не тільки "запасникам", а навіть інвалідам. За інформацією Генштабу, у віддалених населених пунктах Росії мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду військової служби та бойового досвіду.

20 жовтня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

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