Рамзан Кадиров почав кампанію з нагородження свого сина владою російських регіонів.

Щонайменше два російські регіони відмовилися нагородити Адама Кадирова, чого домагався його батько Рамзан Кадиров. Як пише видання "Верстка", не пішли на поступки правителю Чечні керівники двох інших північнокавказьких республік – Кабардино-Балкарії та Адигеї.

Як стверджують джерела, адміністрація Кадирова зверталися до влади сусідніх регіонів з проханням відзначити Адама однією з місцевих національних нагород, "чим вище — тим краще". Однак керівники Адигеї і Кабардино-Балкарії, попри значний вплив Рамзана Кадирова, все ж не стали виконувати його прохання через скандал з демонстративним побиттям підозрюваного Адамом Кадировим.

"Ніякої конкретної вказівки, як діяти в цьому відношенні, регіоналам не дали. Тому в регіонах нервують", - заявило джерело, зазначивши, що керівники менш впливових, ніж Чечня, регіонів просто "самоусуваються" від участі в історії з Адамом Кадировим.

Відео дня

Джерела кажуть, що Кремль "не хоче мати справи з цією брудною, неоднозначною історією", і що навіть в керівництві країни "інакше як треш і пи*ець" вручення нагород Кадирову-молодшому "мало хто сприймає".

Керівник руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв підтвердив "Верстці", що Рамзан Кадиров вирішив зробити Адама своїм наступником на посаді правителя Чечні, тому зараз активно його піарить – більше, ніж інших своїх дітей.

Історія з побиттям підозрюваного у спаленні Корану – це частина піару майбутнього наступника, впевнений Янгулбаєв. За його словами, Адама Кадирова намагаються представити як захисника ісламу.

Нагородження Адама Кадирова

Як писав УНІАН, в середині серпня житель Волгограда, заарештований за спалення Корану і фактично "подарований" Кадирову, поскаржився російському омбудсмену на побиття в грозненському СІЗО. Його побив Адам Кадиров.

Через місяць Рамзан Кадиров сам опублікував відео з цим побиттям і заявив, що пишається вчинком сина.

Ця подія викликала широкий резонанс в російському суспільстві, але Кадиров продовжив піарити сина, вручивши йому кілька чеченських нагород. Також керівник Чечні домігся того, щоб глави інших російських регіонів теж нагородили його сина. Зокрема свої нагороди вручили Татарстан і Карачаєво-Черкесія.

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