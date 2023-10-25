Це вже третя нагорода 15-річного Адама Кадирова після побиття людини.

Очільник Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив 15-річного сина ватажка Чечні Рамзана Кадирова Адама, який на відео побив людину, найвищою держнагородою республіки – орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою".

Про це Темрезов повідомив в Telegram. Скандальному сину Кадирова присвоїли за "особистий внесок у розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності, зміцнення традиційних ісламських цінностей".

Глава республіки назвав Адама "справжнім патріотом своєї малої батьківщини Чечні і своєї Вітчизни", а Рамзана Кадирова - своїм "братом і колегою".

Відео дня

Це уже третя нагорода підлітка після побиття ув'язненого. Днем глава Татарстану Рустам Мінніханов особисто вручив Кадирову-молодшому другу за значимістю нагороду республіки, орден "Дуслик" ("Дружба"). На початку жовтня Рамзан Кадиров присвоїв своєму синові найвище звання Чеченської Республіки "Герой Чечні".

Що передувало

25 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син б'є в СІЗО жителя Волгограда Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану. У коментарі до ролика Керівник Республіки заявив, що пишається вчинком Адама.

Відео викликало широкий суспільний резонанс, проте правоохоронні органи відмовилися розслідувати те, що трапилося. Поліція Грозного заявила, що Адаму Кадирову 15 років і у нього не настав вік кримінальної відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: