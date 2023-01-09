За словами росіянина, всіх чекає бумеранг, який "запустили в бік РФ".

Російська пропаганда продовжує зомбувати населення важкою артилерією - екстрасенсами, магами та пророками. Цього разу на федеральний канал запросили екстрасенса, якого "вжалила космічна фреза".

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", пропагандист Андрій Малахов представив "екстрасенса" наступником радянської астрологині та цілительки Джуни.

Сам "екстрасенс" розповів дивовижну історію про те, як через його тіло пройшла "фреза з космосу". За словами чоловіка, ця магічна "фреза" нібито наділила його надздібностями. Вона увійшла у верхню чакру та через п'ятки пішла в землю.

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Вжалений фрезою росіянин каже, що часто контактує з топ-військовими РФ і завжди радить їм "не з'язуватися з цією силою". "Це я зміг вийти із ситуації, бо я пов'язаний з космосом", - заявив "екстрасенс".

Не обійшлося без пропагандистських "прогнозів" щодо війни в Україні. Росіянин заявив, що Європу чекають "хвилювання", а Росію нібито тільки перемога.

"Бумеранг, запущений проти Росії, він же повернеться назад. Він повернеься, почекайте. Березень, лютий. Там такі хвилювання будуть скрізь. Скрізь, у Європі, скрізь будуть. Це народ прозріває. Про-зрі-ва-є. Вони не розуміють. Все буде добре. Наша країна - непереможна. Вищі сили захищають Росію", - заявив росіянин, "повязаний з космосом".

Як роспропаганда зомбує магами та екстрасенсами

Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв.

Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Перед цим на росТБ показали цілий міні-фільм про бойового екстрасенса, який передбачив "результат війни".

А зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

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