Російська влада хоче саджати у в'язницю тих, хто не любить Росію і росіян.

У Росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію". З такою ініціативою на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі виступили уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова і віце-спікер Держдуми Ірина Ярова, пише ТАСС.

Вона розповіла, що минулого року отримала в п'ять разів більше скарг на випадки "русофобії", ніж у 2021 році. Москалькова стверджує, що скарги стосувалися порушень "практично всіх основних прав людини".

Зокрема вона запевняє, що нібито отримала "тисячі звернень" від громадян України, які відчувають себе чужими у своїй країні – бояться жити в Україні, бояться говорити про 9 травня, бояться висловлювати думки про російську літературу.

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"Я вважаю, що русофобія сьогодні є самостійним складом злочину, що має всі ознаки суспільно небезпечного діяння. Це є однією з форм сучасного неонацизму, яка полягає в дискримінації російських громадян за етнічною, національною, мовною, релігійною та іншими ознаками", – заявила російський омбудсмен.

Віце-спікер Держдуми Ірина Ярова також висловилася за те, щоб на рівні закону визначити поняття "русофобія" і встановити кримінальну відповідальність за неї.

Русофобія - останні новини

Минулого року Міністерство оборони України запропонувало відмовитися від терміну "русофобія", яким зазвичай визначають загальну неприязнь до Росії і росіян. Відомство вважає термін помилковим, оскільки він в буквальному перекладі означає "страх перед росіянами".

"Але ніхто не боїться росіян і їхньої армії, що розвалюється. Розберемо наш словниковий запас: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англ. go home "йти додому")", – пропонують військові.

До слова, російськомовні жителі інших країн далеко не в захваті від того, що Росія намагається їх "захищати". Нещодавно в Ризі місцеві російськомовні громадяни навіть влаштували пікет, на якому вимагали від Москви перестати використовувати їх у своїх інтересах.

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