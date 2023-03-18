Він заявив, що переосмислив своє ставлення до ситуації під тиском російських ЗМІ та депутатів.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) оновив своє "резюме" з приводу видачі ордера на арешт лідера РФ Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом Гааги.

Нагадаємо, що про відповідне "покарання" Путіну оголосили 17 березня через його можливу причетність до депортації українських дітей до Росії. Як зазначив Гіркін у своєму Telegram, на другу добу він переосмислив свою першу реакцію на цю подію під тиском російських ЗМІ.

Спочатку, за словами терориста, у нього було два враження: "погане" - оскільки Путін все ж таки "єдиний" у своїй ролі російський президент, а також образливе, адже ордер МКС - це все одно, що плювок в "обличчя Росії".

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"На даний момент - від другого враження нічого не залишилося - всього за добу вірнопіддані чиновники, депутати і журнашлюхи всіх мастей зуміли переконати мене, що "влада міцна як ніколи в своєму непереборному кретинізмі", - заявив Гіркін.

При цьому терорист уточнив, що "зовсім-то надії не втрачає" з приводу того, що у Росії може статися "просвітлення".

Перша реакція Гіркіна на ордер Путіну

Зазначимо, що 17 березня російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтримав істерику з боку російської влади й пропагандистів, опублікувавши свою реакцію на ордер щодо Путіна.

Тоді, на відміну від своїх колег у Кремлі, Гіркін "навангував" розправу для Путіна, заявивши, що ордер МКС - це прямий доказ впевненості Заходу щодо перемоги України у війні з РФ.

Відзначимо, що також своїми "реакціями" відзначилися заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, а також дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Щодо останньої МКС також видав ордер на арешт.

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