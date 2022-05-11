Російські окупанти завдають по заводу ракетних й авіаударів з першого дня блокади.

Підконтрольний Кремлю ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що після евакуації цивільних з заводу "Азовсталь" у Маріуполі російським військовим "розв’язали руки" щодо подальших дій.

Про це він заявив російським пропагандистам 11 травня.

"Цивільних на "Азовсталі" не залишилося, значить, у нас руки розв’язані", - цитує бойовика ряд пропагандистських ресурсів.

При цьому щодо присутності цивільних на території заводу надходять суперечливі дані. За інформацією окремих спікерів, на "Азовсталі" ще можуть перебувати близько 100 цивільних.

Водночас боєць "Азову" Ілля Самойленко у коментарі британським журналістам цю інформацію не підтвердив.

Російські окупанти завдають по заводу ракетних й авіаударів з першого дня блокади. Останніми днями вогонь рашисти не припиняли, а навпаки – посилювали.

ЗСУ в оточенні на "Азовсталі"

Як писав УНІАН, українська влада працює над реалізацією процедури "екстракшн" щодо бійців ЗСУ, які перебувають на заблокованій росіянами території "Азовсталі".

Однак, за словами Зеленського, Росія блокує всі варіанти евакуації військових.

Окремо родичі військових створили петицію зі зверненням до міжнародних організацій сприяти переміщенню бійців. Станом на 10 травня вона зібрала вже понад мільйон підписів.

В оточенні перебувають сотні поранених військових без належного медичного нагляду.

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