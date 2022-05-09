"Герой Росії" загинув при знищенні української Волновахи.

Президент РФ Володимир Путін зустрівся в Кремлі з батьком убитого російського військового Володимира Жоги - Артемом Жогою.

Як пишуть російські ЗМІ, виправдовуючи те, що командир батальйону "Спарта" Володимир Жога був відправлений в Україну і убитий 5 березня у Волновасі, Путін розповів його батькові, що "шансу для миру" у Росії не було.

"Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему (Донбасу) іншими, мирними засобами, ми, звичайно ж, цей шанс використовували, але нам цього шансу не залишили, не дали просто", - сказав російський президент на зустрічі після військового параду в Кремлі.

Путін передав батькові Жоги Зірку героя Росії, якої його син удостоєний посмертно, і спробував переконати, що російські військові помирають не дарма.

"Хлопці поводяться мужньо, героїчно, професійно. Всі намічені плани виконуються, результат буде досягнутий. На цей рахунок ніяких немає сумнівів", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва" і він затонув. Спочатку Москва не хотіла офіційно визнавати цей факт і заявляла, що на борту виникла пожежа, але крейсер начебто ще в стані плавучості. Однак через два дні все ж довелося визнати, що "Москва" затонула. Родичах загиблих військових розповідають, що вони "зниклі безвісти".

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