Кримінальну справу проти політика порушили після одного з його стріму в квітні, в якому він розповідав про вбивство мирних українців у Бучі.

Російський політик, який зайняв антивоєнну позицію, Ілля Яшин засуджений до 8,5 років колонії загального режиму.

Відповідний вирок йому виніс Міщанський суд Москви за поширення "фейків" про російську армію.

За даними росЗМІ, після звільнення з в'язниці Яшину буде заборонено користуватися інтернетом протягом чотирьох років.

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Державний обвинувач вимагав засудити політика до дев'яти років колонії.

Варто відзначити, що після початку війни в Україні Ілля Яшин відкрито зайняв антивоєнну позицію і відмовився їхати з Росії.

Ілля Яшин: за що судили опозиціонера

Кримінальну справу проти Яшина порушили після одного з його стріму в квітні. У ньому він розповідав про вбивство мирних українців у Бучі на Київщині під час російської окупації.

Політика звинуватили у "поширенні завідомо неправдивої інформації з мотивів політичної ненависті".

У суді Ілля Яшин свою провину не визнав, зазначивши, що наводив як позицію України, так позицію Міноборони Росії.

"Дивлячись на наслідки цієї жахливої війни, ви, напевно, самі вже розумієте, яку важку помилку зробили 24 лютого. Нашу армію не зустрічають квітами. Нас називають карателями і окупантами. З вашим ім'ям тепер міцно асоціюються слова "смерть" і "руйнування". Ви принесли страшну біду українському народу, який, напевно, ніколи нас не пробачить. Але ж ви ведете війну не тільки з українцями, а й зі своїми співвітчизниками", – заявив Яшин у суді, звертаючись до кремлівського диктатора Путіна.

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