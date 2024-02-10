Підставою стало інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, в якому глава російської держави висловився щодо подій Другої світової війни.

У Росії представник об'єднання "Комітет-2024" Сергій Антонов звернувся до Слідчого комітету з вимогою притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна за статтею про реабілітацію нацизму.

Підставою стало інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону, в якому глава російської держави висловився щодо подій Другої світової війни.

Висловлювання лідера РФ стали основою для звернення Антонова до Слідчого комітету, оскільки, на його думку, вони містять "заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі, схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком".

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Антонов визнав, що стаття про реабілітацію нацизму часто використовується для політично мотивованих цілей, проте зазначив, що слова президента РФ підпадають під її формулювання. Він також стверджує, що Путін "скоїв цей злочин при обтяжуючих обставинах", поширюючи інформацію "з використанням свого службового становища" і через ЗМІ. Його заява вже зареєстрована і він очікує реакції Слідчого комітету РФ.

Слова Путіна про Гітлера та Польщу - деталі

В інтерв'ю Путін сказав, що поляки "загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них", оскільки були "незговірливими". "Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав диктатор, виправдавши агресію.

У Польщі відреагували на заяву Путіна. Із заявою виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що Варшава шокована тим, що ці наративи поширює американський журналіст Такер Карлсон.

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