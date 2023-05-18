Генерал Тушаєв замучив у Чечні десятки чоловіків за підозрою в гомосексуалізмі. Тепер його на чолі 96-го полку оперативного призначення заслали на Донбас.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров вирішив заслати на Донбас для "звільнення" України "ловця" гомосексуалістів генерала Магомеда Тушаєва. Нагадаємо, що раніше українська розвідка з'ясувала, що лідер Чечені "підсів" на наркотики.

Так, він поставив свого генерала на чолі 96 полку оперативного призначення СКО ВНГ РФ. В Telegram Кадиров повідомив, що його "брат"(Тушаєв) разом з полком "смертників" вже відправився в зону бойових дій в Україну.

"Гідні сини чеченського народу вирушили в Донбас і на Україну, щоб приєднатися до своїх однополчан, які тижднем раніше змінили на бойовому посту товаришів по службі в цьому відрядженні", - вказав він.

Кадиров згадав, що це один з найбільш боєздатних підрозділів Чечні. Раніше бійці займалися терором місцевого населення, проводячи спецоперації з "нейтралізації бандитів", висловився Кадиров.

Він вказав, що впевнений у здатності Тушаєва виконати всі "забаганки" лідера РФ Володимира Путіна та згадав, що чеченські найманці їдуть знищувати в Україні "фашизм".

"За допомогою Всевишнього Аллаха ви виконуєте важливу місію з захисту майбутніх поколінь нашої великої Вітчизни від фашизму та нав'язування його народам європейських "цінностей", - зазначив він.

Магомед Тушаєв - головний "ловець" гомосексуалістів в Чечні

Магомед Тушаєв є генералом армії РФ та за сумісництвом радником лідера Чечні Кадирова. У суспільстві за ним "ходить" слава "ловця" гомосексуалістів через операції з переслідування чоловіків за відповідною підозрою. Він замучив у Чечні десятки людей. Його рейди проти гомосексуалістів міжнародні ЗМІ оцінили, як справжню "чистку".

Раніше ходили чутки, що "улюбленця" Кадирова Тушаєва ліквідували на початку повномасштабного наступу на Київ у 2022 році, проте пізніше з'ясувалося, що він вижив.

Вас також можуть зацікавити новини: