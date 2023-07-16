Для підрахунку використовувався Реєстр спадкових справ та офіційні дані про смертність від Росстату.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, Міноборони агресора всіляко приховує, скільки російських солдатів загинуло під час загарбницької війни проти України.

Як повідомляє "Медуза "з посиланням на розслідування, яке проводилося спільно з "Медіазоною", від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року і до кінця травня 2023-го, коли на фронті почався контрнаступ ЗСУ, загальна кількість загиблих з російського боку склала 47 тисяч осіб.

Для підрахунку використовувався Реєстр спадкових справ та офіційні дані про смертність від Росстату. "Якщо говорити максимально точно, з ймовірністю 95% число загиблих лежить в межах між 40 тисячами і 55 тисячами осіб. Загальна кількість безповоротних втрат Збройних сил РФ, включаючи тяжкопоранених та звільнених може становити як мінімум 125 тисяч осіб", - йдеться в матеріалі.

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Примітно, що востаннє відомство агресора звітувало про втрати у вересні 2022 року - тоді було оголошено, що на фронті загинули менше шести тисяч російських військовослужбовців.

Втрати окупантів в Україні

Протягом останніх 17 місяців втрати Росії в Україні, за підрахунком британської розвідки, становили в середньому 400 окупантів на день.

Станом на 11 липня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що окупанти втратили понад 235 тисяч чоловік особового складу.

Генштаб регулярно повідомляє, що окупанти через значні втрати змушені переобладнати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують до медичних закладів Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють в Російську Федерацію повітряним шляхом.

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