З'ясувалася інформація щодо можливих "жертв" падіння російської "пташки" 4 липня в районі Камчатського краю.

У російських телеграм-каналах "злили" імена знищених пілотів під час аварії МіГ-31 на території Російської Федерації.

Йдеться про "невдалий" тренувальний політ над акваторією Авачинської затоки, який екіпаж росіян провів 4 липня. Інформацію про загиблих уточнила "База".

Ймовірно, на борту перебували 26-річний командир корабля Михайло Богатський, а також 41-річний штурман полку Роман Бастрикін.

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"За попередніми даними пілоти загинули, проте офіційного підтвердження їх загибелі поки немає", - йдеться в повідомленні.

Інциденти в РФ - трапилася "бавовна" в Курській і Бєлгородській областях

Нагадаємо, що сьогодні Росію також схвилювала атака невідомого БПЛА в Курській області, який нібито запустили з території України. Тоді місцеві телеграм-канали писали, що метою дрона був Рильський військкомат.

Повідомлялося, що БПЛА вдарив по будівлі двома боєприпасами. Жертв серед населення не було, пошкодження фіксувалися на даху будівлі.

Також неспокійно в ніч на 8 липня було в Бєлгородській області. Там також повідомляли про вибухи в районі Шебекіно. Як зазначав місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, місто "обстріляли" ЗСУ з РСЗВ "Град".

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