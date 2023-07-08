У російських телеграм-каналах "злили" імена знищених пілотів під час аварії МіГ-31 на території Російської Федерації.
Йдеться про "невдалий" тренувальний політ над акваторією Авачинської затоки, який екіпаж росіян провів 4 липня. Інформацію про загиблих уточнила "База".
Ймовірно, на борту перебували 26-річний командир корабля Михайло Богатський, а також 41-річний штурман полку Роман Бастрикін.
"За попередніми даними пілоти загинули, проте офіційного підтвердження їх загибелі поки немає", - йдеться в повідомленні.
Інциденти в РФ - трапилася "бавовна" в Курській і Бєлгородській областях
Нагадаємо, що сьогодні Росію також схвилювала атака невідомого БПЛА в Курській області, який нібито запустили з території України. Тоді місцеві телеграм-канали писали, що метою дрона був Рильський військкомат.
Повідомлялося, що БПЛА вдарив по будівлі двома боєприпасами. Жертв серед населення не було, пошкодження фіксувалися на даху будівлі.
Також неспокійно в ніч на 8 липня було в Бєлгородській області. Там також повідомляли про вибухи в районі Шебекіно. Як зазначав місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, місто "обстріляли" ЗСУ з РСЗВ "Град".