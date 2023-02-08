На картах до складу РФ включили навіть ті райони, які російська армія не контролює в Україні.

На полицях книжкових магазинів в Москві стали з'являтися оновлені карти Росії, на яких Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України включені до складу РФ. Хоча раніше Путін офіційно визнав, що Донецьк та Луганськ - це Україна.

Такою інформацією в коментарі російським ЗМІ поділилося видавництво "Атлас Принт", яке брало безпосередню участь у друку нових карт.

За даними видавництва, вже випущено кілька настінних карт Росії, Євразії та світу, а також атлас світу, на яких українські території, анексовані РФ восени 2022 року, зафіксовані частиною Російської Федерації.

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Там уточнили, що йдеться, в тому числі про райони, які російська армія не контролює.

Спроби РФ захопити Бахмут

На цей час однією з найгарячіших ділянок фронту у війні між Україною та РФ вважаються околиці Бахмута (Донецька область). Це місто росіяни намагаються зайняти вже не перший місяць, періодично звітуючи своєму військовому керівництву про примарні успіхи своєї місії.

На думку адміністрації президента США, зараз у боях за місто Бахмут найбільше зацікавлений власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Нещодавно окупанти провели масштабний штурм під Бахмутом, але ВСУ втримали свої позиції.

Наразі ситуація під Бахмутом складна. Напередодні глава Донецької ОВА Павло Кириленко не виключив "будь-які" сценарії в питанні можливої окупації Бахмута російськими військами.

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