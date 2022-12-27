За даними одного з джерел, генерал був проти війни в Україні.

Кремль звільнив генерал-полковника Федеральної служби безпеки Едуарда Черновольцева, який курував розробку отрут, зокрема для усунення опозиційних російських політиків та лібералів.

Як повідомляє "The Insider", Черновольцев курирував НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляють усілякі отрути. Працівники інституту безпосередньо брали участь в отруєнні опозиціонера Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова і громадського діяча Володимира Кара-Мурзи.

Офіційно Черновольцева відправили на пенсію після досягнення пенсійного віку. Втім, людині такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років.

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Джерела видання в ФСБ повідомляють, що Черновольцев пішов у відставку, бо у Кремлі були вкрай незадоволені витоками інформаційних баз даних.

"Ще два роки тому Едуард Володимирович клятвено запевнив керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірявій системі це практично нездійсненно", - сказало джерело.

Інше джерело в ФСБ повідомило, що Черновольцев тривалий час мешкав у Києві і не підтримав війну. За словасм співрозмовника, генерал "дуже шкодував про початок військової операції в Україні та в компанії своїх друзів неодноразово говорив, що все зайшло занадто далеко".

Чистки у російському генералітеті

Розвідка Британії повідомила про втрати серед російських генералів в Україні. Як мінімум 10 генералів ліквідовані на війні і вже ніколи не повернуться в стрій. А шість були відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків.

Екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що генерали Путіна більше йому не довіряють.

На думку експертів, Путін розгорнув кампанію, що очорнює генералів, оскільки саме їх хоче зробити винними у програші у війні.

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