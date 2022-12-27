Священнослужитель переконував, що у війні немає нічого поганого.

Російський піп під час богослужіння підбурював свою паству помирати у війні проти України, змалювавши парафіянам вельми безглуздими фарбами інші сценарії їхньої загибелі.

"Воїнська смерть - краща за решту смертей", - заявив священнослужитель РПЦ.

Він додав, що "люди вмирають - як свині захлинаються блювотиною". "Їли-їли, пили-пили, перепили - під столи попадали, обригалися і блювотиною захлинулися. Ось тобі і смерть", - розповів батюшка.

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Піп також окреслив інші сценарії. "А потім малолітки зачіплюються за електричку, їх струмом шваркнуло три тисячі вольт – і вони обвуглені на рейси впали. А їм років було 17. (Або) пішли фотку зробити на даху будинку - підслизнулися і полетіли з 15 поверху разом з телефоном. Таких безглуздих смертей - у!" - заявив священик РПЦ.

"Так краще зі зброєю в руках померти за батьківщину. Ще встигне помолитися перед смертю - і пішла душа в рай", - переконує піп.

РПЦ підтримує війну проти України

Російська православна церква давно стала інструментом впливу Кремля на маси. Глава РПЦ не приховує підтримку режиму, всіляко розпалюючи у прихожан ненависть до українців і до всього Заходу.

Понад те, у російській церкві навіть створять "приватну військову кампанію" типу "вагнерівців" для вбивства українців.

Євросоюз хотів ввести санкції проти контрольованого адміністрацією Путіна Кирила, але Угорщина постійно блокувала рішення.

Французький президент Еммануель Макрон констатував свого часу, що Росія маніпулює релігією, щоб виправдати агресію проти іншої держави.

1 грудня український глава Володимир Зеленський на тлі масштабних обшуків в УПЦ МП запропонував РНБО розробити законопроект про заборону будь-яких релігійних організацій, афілійованих з Москвою.

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