Про них навряд чи хтось дізнається, оголосив прес-секретар правителя РФ.

Прес-секретар правителя Росії розповів про болі Путіна у зв'язку з трагедією в "Крокус Сіті Хол".

Дмитро Пєсков оголосив росіянам, що диктатору теж буває тяжко. Путін пропускає людські трагедії через себе, сказав його представник пропагандистському журналісту Зарубіну.

Пєсков вважає, що не кожен росіянин здатний зрозуміти, який тягар несе Путін.

"Повірте мені, якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче. І те, що переживає він, навряд чи хтось колись дізнається і зрозуміє. Зокрема й ми з вами", - сказав він.

Зазначимо, що в Росії ще на початку "путінського" сходження до влади сталася серія терактів. Зокрема, і в Москві. Йдеться про події 90-х років, наприклад, про операцію "рязанський цукор" (1999 року ФСБ заклала в підвал багатоповерхового будинку в Рязані вибухівку, але росіянам згодували історію, що там був цукор). Чимало аналітиків проводять аналогію між тими подіями та терактом у "Крокусі".

В Україні також кажуть, що Росія могла знайти вигоду на людських втратах з точки зору пропаганди мобілізації.

Путін - зірка "шоу" про Крокус

Раніше Пєсков також розповідав Зарубіну про те, як Путін ніч не спав, заслуховуючи доповіді про ситуацію в "Крокусі". Зазначимо, що на трагедії, що трапилася 22 березня в Підмосков'ї, Росія піариться ледь не з першого дня.

Раніше на росТБ також крутили ролик про те, як Путін реагував на ситуацію в "Крокусі", нібито "переживав" за людей. Відповідним відео спамили в мережі такі пропагандисти, як Симоньян, Скабєєва та Соловйов.

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