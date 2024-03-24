Кривава трагедія перетворюється на спектакль про "хвилювання" правителя РФ.

У Росії криваву трагедію в будівлі "Крокус Сіті Хол" планомірно перетворюють на шоу одного актора - правителя Путіна.

Пропагандисти рекламують ролик, як політик "трясеться" біля телефону, заслуховуючи доповіді про обставини теракту. Усе це презентують із підтекстом, як Путін "особисто стежив за перебігом розслідування" і "хвилювався".

Відповідне відео одним із перших виклав у мережу пропагандист Зарубін, назвавши це унікальними кадрами.

У мережі зазначають, що в ролику Путін "позує" без гриму, щоб додати драматичності моменту.

Віцепрезидент США пояснила - хто стоїть за терактом у "Крокусі"

У суботньому інтерв'ю американським ЗМІ віцепрезидентка США Камала Гарріс уперше прокоментувала теракт у "Крокусі" (трагедія 22 березня, в якій загинуло понад сотню людей) і слова Путіна про зв'язок терористів з Україною.

Вона прямо сказала, що наразі немає жодних доказів, що дискредитують Київ. Разом з тим, у Вашингтона є підстави вважати, що теракт влаштував осередок ІДІЛ.

Як відомо, вчора у своєму зверненні Путін сказав, що терористи мали зв'язок з Україною, рухалися в бік її кордону, щоб втекти. Впливові експерти та аналітики (наприклад, Інститут ISW) не вірять у цю теорію. Президент України Володимир Зеленський також учора нагадав, що підривати будинки та вбивати цивільних у своїх цілях - почерк Росії.

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