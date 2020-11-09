На думку російських експертів, Путін займається "фактичним виправданням сталінської зовнішньої політики".

Заступник голови Держдуми Росії Ірина Ярова 6 листопада внесла законопроект, що "захищає історичну правду". Його противники вважають, що під виглядом реабілітації нацизму до відповідальності притягуватимуть за критику зовнішньої і внутрішньої політики СРСР під час Другої світової війни.

У чинній редакції статті 354.1 КК РФ «Реабілітація нацизму» йдеться про публічне поширення «завідомо неправдивих відомостей» про заперечення фактів, встановлених міжнародним військовим трибуналом в Нюрнберзі, або тих же злочинів, але з використанням службового становища або ЗМІ.

Ярова ж хоче додати до статті формулювання про вчинення злочину з використанням Інтернету. Згідно із законопроектом, за нього буде загрожувати штраф до 500 тисяч рублів, або примусові роботи на строк до п'яти років, або позбавлення волі - так само на строк до п'яти років і заборона займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Цей проект вже підтримала урядова комісія.

Другий законопроект, внесений Яровою, передбачає поправки до статті 13.15 Адміністративного кодексу "зловживання свободою масової інформації". У ній з'явиться частина, яка передбачає штрафи на суму від півтора до 3 мільйонів рублів для юридичних осіб за заперечення «фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу» і «публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни».

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Як зазначає російський політолог Федір Крашенніков, при такому формулюванні "завідомо неправдиві відомості" про діяльність СРСР в роки Другої світової війни може бути заборонена "взагалі будь-яка критика радянської політики 1930-40-х років", у тому числі висловлювання про фактичний розподіл Східної Європи "двома диктаторами на зони впливу", розстріл польських офіцерів у Катині, репресії в СРСР і депортації "цілих народів", а також за "будь-які некомпліментарні висловлювання про поведінку військовослужбовців Радянської Армії в ході війни".

Путін займається "фактичним виправданням сталінської зовнішньої політики", а його опонентів у разі прийняття поправок зможуть "цілком легально саджати за критику Сталіна і політики СРСР, причому формально вони можуть бути оголошені винними в реабілітації нацизму", вважає Крашенніков.

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Автор: УНІАН