Заступник консула Японії передав у дар Мінусинському краєзнавчому музею журнали, де Курили позначені як японська територія.
Читайте такожУ Росії скасували авіарейс в Китай - у пасажирів "незрозумілі" аналізи на COVID-19Про це йдеться в сюжеті "7 каналу".
Так, під час неофіційного візиту в Красноярський край, консул подарував музею журнали.
Спочатку працівники музею були раді подарунку, але потім помітили карту, де острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і мала Курильська гряда відзначені тим же кольором, що і Японія.
"На превеликий жаль, ці матеріали спрямовані на те, щоб переписати історію", - прокоментувала те, що трапилося директор музею Світлана Борисова.
Відзначається, що журнали друкувалися в Москві японським посольством.
Спори про приналежність Курил
- Територіальна суперечка між Росією і Японією є неврегульованою з часу закінчення Другої світової війни. Після війни всі Курильські острови були включені до складу СРСР, проте приналежність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї оскаржується Японією, яка вважає їх окупованою частиною країни.
- У лютому 2020 року президент РФ Володимир Путін запропонував доручити юристам сформулювати норму Конституції про заборону "відчуження територій Росії".
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