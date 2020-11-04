У російському місті Урай в Ханти-Мансійському автономному окрузі чоловік в стані сильного сп'яніння заліз у квартиру до незнайомої дівчини і заснув поруч з нею.
Про це йдеться в повідомленні місцевого управління МВС.
Як розповіла поліцейським 21-річна мешканка міста, після важкого трудового дня вона увійшла до себе у квартиру, але забула закрити двері на замок, а вночі прокинулася від того, що поруч з нею лежав незнайомий чоловік. Злякавшись, вона стала кричати на незнайомця і вимагала негайно покинути квартиру.
Той пішов, але через два дні дівчина виявила, що у неї немає паспорта і грошей, і заявила про подію в чергову частину.
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Співробітники поліції, які виїхали на місце події, склали фоторобот зловмисника, якого незабаром затримали. Ним виявився 41-річний чоловік.
Як з'ясувалося, він повертався з нічного кафе і по дорозі зайшов в під'їзд чужого будинку. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено паспорт на ім'я заявниці та брелок від її ключів.
За даними прес-служби регіонального управління МВС, відносно підозрюваного порушили кримінальну за статтею "крадіжка" і взяли під варту.
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