Через два дні 21-річна дівчина виявила, що її паспорт і гроші пропали.

У російському місті Урай в Ханти-Мансійському автономному окрузі чоловік в стані сильного сп'яніння заліз у квартиру до незнайомої дівчини і заснув поруч з нею.

Про це йдеться в повідомленні місцевого управління МВС.

Як розповіла поліцейським 21-річна мешканка міста, після важкого трудового дня вона увійшла до себе у квартиру, але забула закрити двері на замок, а вночі прокинулася від того, що поруч з нею лежав незнайомий чоловік. Злякавшись, вона стала кричати на незнайомця і вимагала негайно покинути квартиру.

Той пішов, але через два дні дівчина виявила, що у неї немає паспорта і грошей, і заявила про подію в чергову частину.

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Співробітники поліції, які виїхали на місце події, склали фоторобот зловмисника, якого незабаром затримали. Ним виявився 41-річний чоловік.

Як з'ясувалося, він повертався з нічного кафе і по дорозі зайшов в під'їзд чужого будинку. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено паспорт на ім'я заявниці та брелок від її ключів.

За даними прес-служби регіонального управління МВС, відносно підозрюваного порушили кримінальну за статтею "крадіжка" і взяли під варту.

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Автор: УНІАН