Питання Криму, сказав Лавров, на переговорах обговорювати не будуть, питання "закрите".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вітає готовність України говорити про "гарантії безпеки" на переговорах у Гомельській області, втім, не уточнив, про які "гарантії безпеки" йдеться – Києва чи Москви.

Про це він розповів в інтерв’ю Al Jazeera.

"Президент Зеленський заявив про готовність, вірніше, про бажання обговорити питання гарантії безпеки, - я вважаю, що це позитивний крок. Наші переговорники готові до другого раунду обговорення цих гарантій з українськими представниками". – сказав він.

Лавров стверджує, що "гарантії безпеки" Росії на тлі розв’язаної нею війни проти України "не можна розцінювати як капітуляцію України".

"Ми пропонуємо домовленість. Вона буде забезпечувати законні права усіх народів, які проживають в Україні, що включає у себе всі без винятку національні меншини, їх рівноправ’я. Це має відобразитися у законодавстві України", - заявив Лавров.

Питання Криму, сказав Лавров, на переговорах обговорювати не будуть, питання "закрите", "Крим – це частина Росії".

Пояснюючи цілі військових дій Росії проти України, Лавров заявив, що "йдеться про запобігання появи там конкретних видів зброї".

"У рамках цієї "спеціальної військової операції" поставлене чітке завдання… забезпечити демілітаризацію України. Повинні бути визначені конкретні види ударного озброєння, які в Україні ніколи розгорнуті не будуть", - відповів російський міністр.

Крім того, йдеться про так звану "денацифікацію", "точно так само, як фашистська Німеччина була піддана такій процедурі".

Як писав УНІАН, 3 березня у Гомельській області пройде другий раунд переговорів Росії та України.

Російсько-українська війна

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: