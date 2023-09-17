Глава МЗС РФ відзначився коментарем про те, що Вашингтон винен у рішенні РФ почати повномасштабну війну з Україною.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров відзначився заявою про те, що США довгі роки готували Україну, щоб її "тілами" воювати з РФ, ігноруючи той факт, що російські війська в односторонньому порядку порушили українські територіальні кордони 24 лютого 2022 року.

Відповідною тезою чиновник відповів пропагандисту РФ Павлу Зарубіну, коментуючи можливі наміри США підтримати Київ ракетами ATACMS. За словами Лаврова, у США "сім п'ятниць на тижні", тому РФ ні в чому не впевнена.

"Може, вони готують так громадську думку. Але це не змінить сутності того, що відбувається... Україну довгі роки готували, щоб її руками і її тілами вести боротьбу, щоб завдати стратегічного удару по Росії... Щоб вони не говорили (США - УНІАН), вони керують цією війною", - вказав Лавров.

Візит Зеленського до США не принесе Україні ракети ATACMS, вважають ЗМІ

Нагадаємо, наступного тижня український президент Володимир Зеленський відвідає Білий дім для зустрічі з лідером США Джо Байденом. Переговори відбудуться в четвер, 21 вересня, підтвердив 15 вересня радник лідера США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Очікується, що зустріч Зеленського з Байденом наблизить Україну до отримання далекобійних ракет ATACMS. Принаймні, з відповідними закликами до лідера США зверталися четверо високопоставлених сенаторів-республіканців. Водночас видання Axios з'ясувало, що біля Білого дому немає намірів оголошувати про передачу ракет, попри приїзд Зеленського.

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