При цьому пропагандисти мріють про візит в "сонячний Київ" найближчим часом.

Російські пропагандисти продовжують істерику через візит президента США Джо Байдена в Україну. Цього разу вони заявили, що американський лідер "розгулював сонячним Києвом" тільки тому, що Росія - "цивілізована країна".

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", в ефірі пропагандистської програми на федеральному каналі гендиректор "Інституту політичних досліджень" Сергій Марков назвав Байдена "лідером окупантів", Росію - "цивілізованою країною", а згодом розмріявся, що скоро й сам зможе відвідати Київ "за допомогою російської армії".

"Київ - сонячне місто. З 2014 року нам заборонено туди їхати. І ми сподіваємося, що завдяки армії Росії ми зможемо бути в нашому славному місті - древній столиці Русі. Знову там побувати і насолодитися красою, якою зараз насолоджується лідер окупантів Джо Байден. Жителі України повинні слізьми вмиватися, коли дивляться на цей візит, бо його ціль - щоб жителі України вбивали і помирали", - заявив опальний Марков.

На цьому скандальний пропагандист не заспокоївся, а заявив, що візит Байдена в Україну відбувся тільки тому, що це дозволила "цивілізована країна Росія".

"Ми - цивілізована країна. Впевнений, що Байден прилетів в Київ, бо отримав гарантії безпеки від російської сторони, що його не "накриють", - заявив Марков, додавши, що сирени в Києві під час візиту Байдена були "фальшивими".

"Всі знають, якщо Росія сказала, що вона не б'є по Києву під час візитів туди якихось державних діячів, значить цього не буде. Ми ті, хто дотримується свого слова, ті, хто залишається на стороні добра і цивілізації", - додав пропагандист.

Несподіваний візит Байдена до України: що відомо

Вранці 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Він заявив про надання Україні пакету оборонної допомоги на 500 млн доларів, до якого будуть входити боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи та системи повітряного спостереження. Офіційно про нього повідомлять завтра, 21 лютого

Також американський президент повідомив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зобов'язалися надати Україні близько 700 танків та іншу допомогу.

Своєю чергою Зеленський запевнив, що результати перемовин з Байденом незабаром можна буде побачити на полі бою.

Байден також висловився про переговори й поточну ситуацію на полі бою. Зокрема заявив, що Україна домоглася успіхам у війні всупереч всім очікуванням.

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