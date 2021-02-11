З'ясувалося, що росіянка прикидалася вагітною, щоб "не засмучувати чоловіка".

З'явилися подробиці дивної історії в Росії, де на кладовищі замість тіл немовлят виявили двох ляльок.

Читайте такожРосіянину в пологовому будинку повідомили про смерть його дітей, але замість тіл у трунах він виявив ляльок (відео)Виявилося, що росіянка обдурила чоловіка і всіх своїх рідних, довгі місяці прикидаючись вагітною, пише lenta.ru,

Ця історія швидко поширювалася в ЗМІ, але незабаром жінку обстежили медики, та стало відомо, що вона зовсім не народжувала. Після цього росіянка зізналася слідчим, що вигадала вагітність.

Вона розповіла, як зробила тест на вагітність у червні 2020 року, він був позитивний, і жінка поспішила порадувати чоловіка. Однак, звернувшись до жіночої консультації, жінка дізналася, що результати тесту були помилкові, та вона не стала говорити про це чоловікові:

«Я бачила, як зрадів мій чоловік, коли дізнався, що я вагітна, тому не хотіла його засмучувати... З цієї причини я вирішила обдурити свого чоловіка і родичів, симулюючи вагітність. У мене не було якогось чіткого плану».

По закінченню дев'яти місяців росіянка зняла квартиру з подобовою орендою та поїхала туди на сім днів. У ці сім днів їй спала на думку ідея з ляльками та рішення оголосити рідним про смерть немовлят.

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Автор: УНІАН