"Сибіряки не потерплять такого ставлення до себе і своєї батьківщини", йдеться в петиції.

На американському сайті для створення петицій Change.org з'явилося звернення жителя російського Красноярська Іллі Бобрика. Автор петиції вимагає покарати головну редакторку пропагандистського RT Маргариту Симоньян. Пропагандистка заявила, що не станеться "нічого страшного", якщо над Сибіром відбудеться ядерний вибух.

Бобрик звинуватив главу RT в екстремізмі. "Сибір – це не пустеля, де можна підірвати ядерну бомбу! Тут живуть люди різних національностей, в тому числі корінні нечисленні народи, тут унікальна природа, сотні культурних пам'яток <...> Ці слова Маргарити Симоньян, по суті, допускають знищення всього цього ядерним вибухом, виправдовують смерть і страждання на території Сибіру", – написано в петиції.

Сьогодні звернення підписали вже понад 26 тисяч осіб. У петиції, яка не містить звернення до будь-яких чиновників, органів влади або правоохоронних органів в РФ, закликають: "Не можна допустити, щоб такі висловлювання залишилися безкарними".

Відео дня

"Підпишіть петицію і покажіть, що сибіряки не потерплять такого ставлення до себе і своєї Батьківщини", – наголошує автор.

Ядерний вибух над Сибіром - що потрібно знати про пропозицію Симоньян

Маргарита Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники і залишити світ без засобів зв'язку. Жителі Сибіру сприйняли пропозицію пропагандистки "як глибоку образу" і зажадали вибачень. У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

Помічник депутата Мосміськдуми Микола Корольов написав на Маргариту Симоньян заяви в Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ. У відповідь на це Симоньян заявила, що написала заяву у відповідь – за наклеп. Вона також заявила, що "подібної єресі не пропонувала і пропонувати не могла".

В РНБО України ідею Симоньян про "термоядерний вибух" над Сибіром назвали повною нісенітницею.

Вас також можуть зацікавити новини: