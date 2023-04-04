Очевидно, скандального політика на цю публікацію надихнули ліквідації пропагандистів.

Опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв "відзначився" дивними роздумами про тероризм. Традиційно, не обійшлося без істерики та образ.

"Тероризм знову на наших вулицях, у наших містах. Але тепер терором зайнялися ті сили, в яких нещодавно наші закляті західні друзі бачили "честь і совість епохи". Опонентів "авторитарному режиму". Безстрашних лицарів справедливості та боротьби з корупцією. Маски скинуто. Ось він, "колір" нашої несистемної опозиції, – він воює зі своїм народом, він підриває та вбиває. Ці мерзотники не тільки відкрито бажають поразки Росії та загибелі нашої батьківщини, тепер вони страчують своїх співвітчизників" - написав Медведєв,, згадуючи про ліквідацію пропагандистів Владлєна Татарського, Дар'ї Дугіної та виставу зі стріляниною у Брянській області.

"Коло історії замкнулося. Ця шваль знайшла своє остаточне місце у літописі нашої країни. Тупоголові виконавці терактів сьогодні плаксиво голосять: "Мене використали". Це, мабуть, так. Напівдебільному витратному матеріалу, який застосовує наша несистемна опозиція, пощастило вціліти", - зазначив опальний Медведєв.

Однак він сумує, що безкарними залишаються ті, хто "фінансував найманих убивць, хто надиктував їм плани". За версією Медведєва, у всьому винна "непримиренна опозиція, яка вже не перший рік воює проти власної країни за активної підтримки Заходу, де про неї знімають пафосні фільми, відзначені ангажованими нагородами". Опальний політик назвав російських опозиціонерів "терористами і вбивцями", які "присягнули темряві та терору разом із вбивцями рідного для них київського нацистського режиму".

"Із терористами не домовляються. Їх винищують як шалених собак із текучою з рота отруйною слиною. Без зайвих пафосних слів. Щойно з'являється можливість. Навіть якщо часом на це витрачаються роки. До них не застосовується прощення та співчуття. Саме це і є найвища справедливість", - підсумував істеричний Медведєв.

Що передувало

Нагадаємо, що 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух під час творчого вечора пропагандиста Владлєна Татарського. Він загинув на місці.

Здетонувала статуетка, яку принесла дівчина Дар'я Трєпова. Вже за кілька годин російські силовики заявили про затримання підозрюваної.

Перед цим, 21 серпня 2022 року, в Підмосков'ї підірвали джип батька Дар'ї Дугіної ідеолога "русского мира" Александар Дугіна. На момент інциденту в авто перебувала Дарина, вона загинула на місці.

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