Він наголосив, що таких таких засобів "безумовно потребують" окупаційні війська.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив з пропозицією конфіскувати у браконьєрів техніку для подальшої передачі її російським окупантам, які воюють проти України. Йдеться про швидкохідні катери, ввтомобілі, гусеничну та іншу техніку.

"Я отримую інформацію, про це пишуть, та й журналісти висловлюються, воєнкори висловлюються про те, що в різних регіонах нашої країни знаходиться доволі багато конфіскату у браконьєрів, різних контрабандистів та інших порушників. Це техніка, яка може бути використана в зоні "спеціальної військової операції", – заявив він на засіданні, відео з якого опублікував у Telegram.

За словами Медведєва, йдеться про швидкохідні катери, автомобілі, гусеничну та іншу техніку. Він також наголосив, що таких засобів "безумовно зараз потребують наші збройні сили, незважаючи на те, що ми істотно наростили темпи поставок".

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Вранці 4 липня в Новій Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотників. Дрони нібито збили засоби ППО.

Тим часом Кремлі шукають спосіб "розвантажити" Керченський міст, на якому утворилися кілометрові затори з того моменту, як росіяни почали обшукувати всі машини. Туристів в окупований Крим пропонують підвозити десантними кораблями або через окуповані території України.

Крім того, в РФ продають майно збанкрутілого об'єднання "Мотовилихинские заводы", яке є єдиним в РФ виробником реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч".

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