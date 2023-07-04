Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив, що Росія продовжує працювати над доукомплектуванням своєї армії контратаками й назвав цифри.
Статистику майбутніх "смертників" українського фронту чиновник озвучив в рамках відповідної наради в Кремлі від 4 липня.
"За даними Міністерства оборони, з 1 лютого поточного року по 4 липня до лав Збройних сил прийнято понад 185 тисяч осіб. З них, які перебувають у запасі - близько 109 тисяч осіб, ну, і інші категорії громадян, які призвані на службу за контрактом", - заявив він.
Медведєв уточнив, що темпи відповідного відбору росіян у червні збільшилися до 1400 осіб на день.
Також чиновник традиційно заявив, що росіяни, попри заколот засновника ПВК "Вагнер", підтримують й готові захищати чинного лідера РФ Володимира Путіна, а також воювати в Україні.
"Хочу спеціально відзначити, що спроба збройного заколоту ніяк не змінила ставлення громадян до контрактної служби в зоні "спеціальної військової операції". Контрактники та добровольці демонструють високий, можна сказати, дуже високий рівень підтримки президента держави й готові захищати свою батьківщину", - вказав Медведєв.
Армія РФ кинула на війну в Україну майже 90% піхоти
Раніше глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що РФ відчуває труднощі з наявністю сухопутних сил, оскільки відправила воювати в Україні майже 90% своєї піхоти.
Він уточнив, що ліквідованих і недієздатних вести війну окупантів планують замінити "свіжими" мобілізованими. Також, за його словами, РФ боїться поглибити конфлікт з НАТО і діє з особливою обережністю в тих областях, які територіально межують з країнами-членами Альянсу.