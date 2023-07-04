За словами заступника голови Радбезу РФ, в червні темпи відбору росіян "за контрактом" збільшилися до 1400 осіб на день.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив, що Росія продовжує працювати над доукомплектуванням своєї армії контратаками й назвав цифри.

Статистику майбутніх "смертників" українського фронту чиновник озвучив в рамках відповідної наради в Кремлі від 4 липня.

"За даними Міністерства оборони, з 1 лютого поточного року по 4 липня до лав Збройних сил прийнято понад 185 тисяч осіб. З них, які перебувають у запасі - близько 109 тисяч осіб, ну, і інші категорії громадян, які призвані на службу за контрактом", - заявив він.

Медведєв уточнив, що темпи відповідного відбору росіян у червні збільшилися до 1400 осіб на день.

Також чиновник традиційно заявив, що росіяни, попри заколот засновника ПВК "Вагнер", підтримують й готові захищати чинного лідера РФ Володимира Путіна, а також воювати в Україні.

"Хочу спеціально відзначити, що спроба збройного заколоту ніяк не змінила ставлення громадян до контрактної служби в зоні "спеціальної військової операції". Контрактники та добровольці демонструють високий, можна сказати, дуже високий рівень підтримки президента держави й готові захищати свою батьківщину", - вказав Медведєв.

Армія РФ кинула на війну в Україну майже 90% піхоти

Раніше глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що РФ відчуває труднощі з наявністю сухопутних сил, оскільки відправила воювати в Україні майже 90% своєї піхоти.

Він уточнив, що ліквідованих і недієздатних вести війну окупантів планують замінити "свіжими" мобілізованими. Також, за його словами, РФ боїться поглибити конфлікт з НАТО і діє з особливою обережністю в тих областях, які територіально межують з країнами-членами Альянсу.

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