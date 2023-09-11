Екс-президент РФ погрожує Європі військовим вторгненням.

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розмістив у своєму Telegram-каналі гнівне повідомлення, в якому ображає керівництво Європейського Союзу, і погрожує військовими діями.

Ймовірно, він "розійшовся" через обмеження, введені Євросоюзом проти росіян. Не конкретизуючи причини своєї заяви, Медведєв стверджує, що в Брюсселі вважають всіх росіян "людьми другого сорту", їм "плюнули в обличчя", звинувачує європейців в расизмі, нацизмі та ін. При цьому, він чомусь цитує твір Михайла Булгакова "Собаче серце", в якому автор повісті піддав гострій критиці і висміяв комунізм і радянську владу.

"І це рішення (очевидно, обмеження – УНІАН) – явно не кара для "злочинного агресивного режиму в Кремлі"... Що з цим робити? Вже точно не вводити відповідні обмеження для громадян Євросоюзу... Краще було б просто на час призупинити дипломатичні зносини з ЄС. І вивести дипперсонал в нашу країну", - заявив Медведєв.

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Відкрито ображаючи ЄС, він нагадує, що посольства евакуюють перед "цілком певними подіями" - зокрема, напередодні військової агресії, як це зробила РФ перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

"Хто його знає, на що ще здатні ці орки у ватниках з безкрайнього Мордору...", - написав чиновник.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, на тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення РФ в Україну, Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ. Такий в'їзд буде розцінюватися як заборонений імпорт.

Також громадянам РФ тимчасово заборонено привозити з собою речі, імпорт яких в країни ЄС заборонений з РФ. Мова про ноутбуки, смартфони, вироби зі шкіри та хутра, дорогоцінне каміння та ін.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв через санкції вже погрожував США повтором теракту 11 вересня 2001 року, коли терористи зруйнували в Нью-Йорку "вежі-близнюки", в яких загинули близько 3 тисяч осіб.

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