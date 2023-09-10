Колишній президент РФ назвав американців "священними коровами".

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв "зірвався" через американські санкції й пообіцяв повтор теракту 11 вересня напередодні трагічної для США дати.

Зокрема, він натякнув на ймовірність нової "акції" з руйнуванням "веж-близнюків", але вже за рахунок атомного або біологічного удару. Йдеться про теракт 2001 року, який здійснив рух "Талібан". У будівлю найбільшого ТРЦ Нью-Йорка врізалися літаки, забравши життя близько 3 тисяч осіб.

"Не хочу накликати, але вони дочекаються, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою", - посміявся над США Медведєв.

Він назвав американську націю "священними коровами", які оберігають власні активи і вводять"неправомірні санкції проти Росії".

"Американців же зачепити ні-ні, вони "священні корови", навіть якщо вони досвідчені шпигуни, наркомани, що трясуться в абстиненції, або педофіли зі слиною в куточках рота. І так у всьому", - заявив колишній президент РФ.

Він вказав, що рано чи пізно у керівників ядерних країн "здадуть нерви" і тоді США поплатяться за своє "хамство" і "самозакоханість".

"Залишиться тільки збирати гроші на новий монумент в районі Ground Zero. У кращому випадку. А в гіршому - вінки просто опустять на воду...",- нафантазував прихильник війни в Україні.

Медведєв "напав" на ООН через заяву про геноцид

Нагадаємо, раніше Медведєв відзначився звинуваченнями в бік членів міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. 4 вересня вона дійшла висновку, що геноциду на території України не відбувається. Немає достатньої бази доказів, щоб говорити про навмисне знищення нації, вказав голова Комісії Ерік Месі. Водночас він звернув увагу на кілька зафіксованих злочинів армії РФ і "отримав" від Медведєва.

Останній назвав членів комісії "сліпими кротами", які дивляться не туди і не бачать, як через війну "страждає" Росія.

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