Спотворену географічну карту кремлівський чиновник розмістив на загальний огляд у день Росії.

Колишній російський президент, чинний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував фейкову карту країни, де територія України "у складі" країни-агресора. Відповідний "географічний" малюнок він розмістив у Telegram-каналі сьогодні – у день РФ.

Медведєв розмістив 26-секундне відео з картою, яка "покривається" російським триколором до Польщі, а Україна на малюнку окремо (як держава) не відзначена. У цьому ролику національні російські кольори – білий, червоний, синій – розповзаються під гімн РФ.

Довідка УНІАН: Згідно з відкритими джерелами, День Росії (до 2002 року - День прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації) - державне свято РФ. Зазначається 12 червня - у день прийняття 1990 року Декларації про державний суверенітет РРФСР. Встановлено у 1992 році (неробочий день з 1991 року).

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Інші заяви Медведєва

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів образами на адресу західних лідерів та "ядерними" погрозами. Так він відреагував на заклики відправити на допомогу Україні іноземних військових. Медведєв звинуватив західних лідерів у небажанні логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на яку РФ "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв загрожує, що відповідь буде не на території України. Він пригрозив світовою катастрофою та назвав "хором безвідповідальних негідників" заяви низки відомих людей про необхідність допомогти українцям відстояти свою незалежність.

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