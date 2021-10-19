Відомо, що вона оселилася в бочці в 1980-х роках, коли працювала кранівником на заводі і стояла в черзі на отримання квартири.

Мешканка Омська Світлана Чернова 35 років прожила в іржавій залізній бочці і тільки зараз погодилася переїхати в муніципальне житло за комерційним наймом.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на місцеву адміністрацію.

Свою згоду вона підтвердила представникам мерії в письмовій формі. З приводу її переїзду документи направлять до Департаменту житлової політики. Плата за квартиру сягне від 295 до понад 1100 гривень.

Спочатку жінці пропонували переїхати в центр, який надає соціальне обслуговування громадянам старших вікових груп, проте вона відмовилася. Жінка пояснила, що боїться залишитися без грошей, адже на утримання в інтернаті у неї будуть забирати 70% пенсії.

Відомо, що мешканка Омська оселилася в бочці в 1980-х роках, коли працювала кранівником на заводі і стояла в черзі на отримання однокімнатної квартири.

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Нагадаємо, житель Уфи півроку прожив з трупом брата у квартирі. Весь цей час тіло чоловіка лежало на підлозі обличчям вниз.

У правоохоронних органах розповіли, що у росіянина є розлади психіки. Він розповідав знайомим, що його брат поїхав на заробітки, проте сусіди довгий час скаржилися на запах з квартири, а недавно тіло помітив друг померлого, який зайшов в гості.

Автор: Віолетта Орлова