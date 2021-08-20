Обвинувачений забрав автомобіль слідчої і втік, але незабаром його спіймали.

Слідча з Омська закохалася в обвинуваченого і допомогла йому втекти.

Про це повідомляє Baza.

Цього літа Мадіна Шукенова розслідувала справу Михайла Сербіна, підозрюваного в крадіжці грошей з банківського рахунку. Сербін перебував під підпискою про невиїзд, але в липні він несподівано пропав.

26 липня на околиці Омська оперативники зупинили Toyota Camry, за кермом якої перебував обвинувачений. При цьому сам автомобіль знаходився в користуванні у Мадіни Шукенової. Тому любовний зв'язок між слідчою і обвинуваченим швидко встановили.

Тепер Мадіну чекає кримінальна справа за статтею про перевищення повноважень.

Читайте такожУ Росії підозрюваний у педофілії вистрибнув з вікна під час допиту (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко