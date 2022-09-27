Мобілізацію зможе "примирити" Україну і РФ, вважають в РПЦ.

Російська православна церква підтримує мобілізаціюна криваву війну проти України.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді підтримав оголошену в Росії мобілізацію і назвав її способом "примирити" Україну і РФ.

"Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам'ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без будь-якої уваги і особливої турботи. І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз всіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої Вітчизни", – сказав він.

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Він переконаний, що "примирення" дозволить ввести Україну в простір РПЦ. Також вважає, що воно не має йти шляхом "небезпечних компромісів".

Примітно, що на тлі мобілізації, через яку росіяни масово залишають країну, в РФ активізувалися шарлатани. Зокрема, тюменський езотерик пропонує росіянам придбати свічку з назвою "Забудь мене, військкомат", яка, як передбачається, має допомогти уникнути повістки.

РПЦ рішуче засуджує це і закликає росіян не купувати такі товари. Заступник голови Синодального відділу по взаєминах РПЦ з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе вважає, що такі товари повинні викликати у росіян огиду.

"Будь-яка езотерика є засобом руйнування людської особистості, паралізації свободи людини, гноблення його волі і, зрештою, засобом втрати людської зовнішності", — заявив представник РПЦ.

Кипшидзе нагадав, що недобросовісні комерсанти намагаються заробити на чому завгодно.

Мобілізація в Росії – що варто знати

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових у запасі. Пізніше був опублікований указ російського диктатора, який, однак, не передбачає, що призову підлягають тільки військовослужбовці запасу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб, але в ЗМІ з'являлася інформація про намір зібрати 1-1,2 мільйона осіб.

Заборону на виїзд для чоловіків, що підпадають під мобілізацію, обговорюється, але ще не введено. Тим не менш, росіян вже перестали випускати з країни на підставі заборон від військкоматів.

Росіяни масово тікають в першу чергу в країни, з якими досі діє безвізовий режим. Станом на вечір суботи, як повідомлялося, виїхали понад 200 тисяч чоловіків.

Протягом останнього тижня на російсько-грузинському кордоні зберігаються кілометрові черги з охочих залишити Росію. 26 вересня РФ стягнула до прикордонного пункту військових і БТР – на випадок спроби масового прориву кордону. Вже 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуть мобілізаційний пункт на кордоні, в пункті пропуску "Верхній Ларс" вже роздають повістки.

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