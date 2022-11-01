При цьому в чеченців є можливість не потрапляти в армію, а служити серед своїх.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів у республіці.

Про це повідомляє "Кавказ.Реалії".

На зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат" Кадиров заявив, що в Чечні "почнуться повістки".

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"Зараз почнуться повістки, і якщо він [військовослужбовець] вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців", – сказав Кадиров.

Роль Чечні у війні проти України

Аналітики ISW вважають, що зараз російський диктатор Володимир Путін гостро потребує підтримки чеченських бойовиків. Російське командуванн, зокрема, використовує їх як загороджувальні загони.

Раніше Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тисяч чеченців, приблизно чверть населення. Однак, за словами самого Кадирова, на кінець вересня участь у бойових діях взяли 20 тисяч чеченців.

Він також заявив, що мобілізація в Чечні не проводитиметься, оскільки регіон перевиконав "спущений план" на 254%.

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