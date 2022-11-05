Всіх мобілізованих росіян, які не хочуть воювати проти України, утримують в "ЛНР".

Російських відмовників, яких утримували в тимчасово окупованому Перевальську Луганської області, перевели в інший підвал після публікації в російських ЗМІ. Над небажаючими воювати в Україні всіляко знущаються

За даними будівлі Astra, більшу частину відмовників обманом, погрозами і тортурами перевезли в новий підвал. Його точне місце розташування невідоме. Повідомляється, що таких "таборів" кілька.

Родичі військовослужбовців, які опинилися в одному з підвалів, розповіли, що командири погрожували розстріляти мобілізованих, "а родичам повідомимо, що ви безвісти зникли".

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"Так вони намагаються повернути на передову мобілізованих, які написали рапорти про відмову від участі в СВО. Зрозумівши, що вмовляння не діють, командири стали погрожувати розправою, прізвища та звання командирів не відомі, вони не представлялися. Днями полонені вийшли на зв'язок і повідомили, що їх кілька днів не годували", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дружина одного з мобілізованих повідомила, що росіян у підвалі десятки людей. Їх повністю роздягали та били.

"Мій чоловік і ще 80 осіб, сидять в підвалі, їх роздягли до гола, щоб забрати телефони, одна людина зберегла телефон дивом. Їх били. Годують дуже погано. Змушують як м'ясо йти на передову, але хлопці відмовляються. Всі написали рапорти про відмову", - розповіла жінка.

Мобілізація в Росії - що відомо

З перших днів війни в Росії проходила прихована мобілізація "гарматного м'яса". При цьому стало відомо, що у російській армії назріває масштабна проблема - збільшується число "відмовників".

У свою чергу глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, російських "відмовників" тримали на території бойовиків"ЛНР". Всього" в полоні " опинилися 140 осіб.

Вже 21 вересня Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії. Закликати повинні були тільки тих, хто в запасі, але пізніше в ЗМІ стала з'являтися інформація, що повістки отримували люди, далекі від військової справи.

Через місяць президент РФ заявив про завершення мобілізації в Росії, але в ЗМІ повідомили, що людям і далі прислають повістки.

На думку західних експертів, в Росії призупинили мобілізацію, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для осіннього призову.

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