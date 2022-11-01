На думку аналітиків "Інституту вивчення війни", Пригожин зараз стверджується як політична сила, використовуючи свою популярність і зв'язок з ПВК "Вагнер".

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який користується все більшою популярністю і стверджується як політична сила в РФ, піддав критиці російських олігархів і еліту за те, що вони живуть в "комфортному стані" і перешкоджають повній мобілізації населення Російської Федерації.

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), "кухар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт - ред.) не підуть воювати, повної мобілізації в країні не буде".

У ISW не виключають, що Пригожин через свій високий рейтинг рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз він став атакувати місцевих чиновників. Зокрема він звернувся до Генпрокуратури РФ на прохання порушити кримінальну справу за фактом "організації" губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим "злочинної спільноти" в місті.

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"Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова має намір пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. Ймовірно, він використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для ще більшого підвищення власної репутації", - йдеться у звіті.

В ISW повідомляють, що одночасно з атаками на політиків Пригожин оголосив про створення "Центру ППК "Вагнера" в Санкт-Петербурзі, який відкриють 4 листопада.

"Він підкреслив, що не повідомляв адміністрації Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцева влада не є "достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК "Вагнера", - розповіли в ISW.

"Кухар Путін" закликав місцевих чиновників, у яких є проблеми з його центром, подати на нього в суд і припустив, що створить нові філії, якщо філія в Санкт-Петербурзі буде успішною.

Варто звернути увагу, що всю цю діяльність Пригожин розгорнув, попри те, що ПВК заборонені законодавством РФ.

Роль Пригожина у РФ

24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Серед тих, хто взяв участь у військових діях на українській території виявилися бойовики ПВК "Вагнер".

Через значні втрати, "вагнерівці" почали вербувати до себе ув'язнених. Так, Євген Пригожин особисто агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму. Тоді він заявив, що воювати підуть "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував понад тисячу ув'язнених, а також маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць в російському місті Саратов.

ЗМІ називають Пригожина "кухарем" президента Росії Володимира Путіна. Раніше УНІАН писав, що Путін залежить від "вагнеровців" у боях за Бахмут і, ймовірно, намагається умиротворити Пригожина, який продовжує нарощувати владу в Росії.

Крім того, Пригожин продовжує сіяти розкол в уряді РФ, публікуючи інформацію про спорудження укріплень на сході України, які назвали "лінією Вагнера".

Що таке "лінія Вагнера": довідка

За відомостями експертів, Пригожин хоче, щоб ця лінія оборони захищала кордон Бєлгородської області з Луганською, Харківською та Сумською областями України, але не охоплювала північну частину Луганської області. Аналітики відзначили, що це суперечить обіцянці російської влади - вони стверджували, що зможуть "захистити" всю Луганську область.

Є й інша версія - "лінія Вагнера" прикриватиме лише ту частину Луганської області, яку противник тримав під контролем до повномасштабного вторгнення в Україну.

22 жовтня військовий оглядач Денис Попович повідомив, що на напрямках міст Сватове і Кремінна Луганської області російські загарбники будують "лінію Вагнера" і намагаються контратакувати. Експерт додав, що протяжність цієї лінії становить приблизно два кілометри.

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